Информация за Degen The Otter (DGEN) The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Официален уебсайт: https://www.degenottercoin.com/ Купете DGEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Degen The Otter (DGEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degen The Otter (DGEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Общо предлагане: $ 997.01M $ 997.01M $ 997.01M Циркулиращо предлагане: $ 940.25M $ 940.25M $ 940.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.74K $ 6.74K $ 6.74K Рекорд за всички времена: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000048 $ 0.0000048 $ 0.0000048 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Degen The Otter (DGEN)

Токеномика на Degen The Otter (DGEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degen The Otter (DGEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DGEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DGEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DGEN, разгледайте цената в реално време на токените DGEN!

Прогноза за цената за DGEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DGEN? Нашата страница за прогноза за цената DGEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DGEN сега!

