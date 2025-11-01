Информация за цената за Degen Hours (SLEEP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000595 $ 0.00000595 $ 0.00000595 24-часов нисък $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000595$ 0.00000595 $ 0.00000595 24-часов висок $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Рекорд за всички времена $ 0.00013405$ 0.00013405 $ 0.00013405 Най-ниска цена $ 0.00000589$ 0.00000589 $ 0.00000589 Промяна на цената (1ч) +2.14% Промяна на цената (1д) +2.66% Промяна на цената (7д) -6.50% Промяна на цената (7д) -6.50%

Цената в реално време за Degen Hours (SLEEP) е$0.00000612. През последните 24 часа SLEEP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000595 до най-висока стойност $ 0.00000618, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLEEP е $ 0.00013405, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000589.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLEEP има промяна от +2.14% за последния час, +2.66% за 24 часа и -6.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Degen Hours (SLEEP)

Пазарна капитализация $ 61.20K$ 61.20K $ 61.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 61.20K$ 61.20K $ 61.20K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Degen Hours е $ 61.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLEEP е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 61.20K.