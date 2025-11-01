Информация за цената за Degen Express (DEGEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003428 24-часов нисък $ 0.00003548 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0001051 Най-ниска цена $ 0.00003383 Промяна на цената (1ч) -0.49% Промяна на цената (1д) +1.82% Промяна на цената (7д) -27.71%

Цената в реално време за Degen Express (DEGEX) е$0.00003495. През последните 24 часа DEGEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003428 до най-висока стойност $ 0.00003548, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEGEX е $ 0.0001051, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003383.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEGEX има промяна от -0.49% за последния час, +1.82% за 24 часа и -27.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Degen Express (DEGEX)

Пазарна капитализация $ 31.76K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.25K Циркулиращо предлагане 908.51M Общо предлагане 951,371,042.3602728

Текущата пазарна капитализация на Degen Express е $ 31.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEGEX е 908.51M, като общото предлагане е 951371042.3602728. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.25K.