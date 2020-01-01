Токеномика на Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Открийте ключова информация за Degen Capital by Virtuals (DEGENC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Degen Capital by Virtuals (DEGENC) The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Официален уебсайт: https://degenc.app/ Купете DEGENC сега!

Токеномика и анализ на цената за Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degen Capital by Virtuals (DEGENC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 702.88K $ 702.88K $ 702.88K Общо предлагане: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Циркулиращо предлагане: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 702.88K $ 702.88K $ 702.88K Рекорд за всички времена: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00023237 $ 0.00023237 $ 0.00023237 Текуща цена: $ 0.00070337 $ 0.00070337 $ 0.00070337 Научете повече за цената на Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Токеномика на Degen Capital by Virtuals (DEGENC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degen Capital by Virtuals (DEGENC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEGENC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEGENC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEGENC, разгледайте цената в реално време на токените DEGENC!

Прогноза за цената за DEGENC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEGENC? Нашата страница за прогноза за цената DEGENC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEGENC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!