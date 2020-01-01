Токеномика на Degen AI by Virtuals (DGENAI) Открийте ключова информация за Degen AI by Virtuals (DGENAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Degen AI by Virtuals (DGENAI) DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Официален уебсайт: https://degenai.dev/ Купете DGENAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Degen AI by Virtuals (DGENAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degen AI by Virtuals (DGENAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 178.12K $ 178.12K $ 178.12K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 254.46K $ 254.46K $ 254.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025446 $ 0.00025446 $ 0.00025446 Научете повече за цената на Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Токеномика на Degen AI by Virtuals (DGENAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degen AI by Virtuals (DGENAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DGENAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DGENAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DGENAI, разгледайте цената в реално време на токените DGENAI!

Прогноза за цената за DGENAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DGENAI? Нашата страница за прогноза за цената DGENAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DGENAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!