Информация за цената за DegeCoin ($DEGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00031922 $ 0.00031922 $ 0.00031922 24-часов нисък $ 0.00048546 $ 0.00048546 $ 0.00048546 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00031922$ 0.00031922 $ 0.00031922 24-часов висок $ 0.00048546$ 0.00048546 $ 0.00048546 Рекорд за всички времена $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Най-ниска цена $ 0.00024863$ 0.00024863 $ 0.00024863 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +33.87% Промяна на цената (7д) +33.59% Промяна на цената (7д) +33.59%

Цената в реално време за DegeCoin ($DEGE) е$0.00043896. През последните 24 часа $DEGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00031922 до най-висока стойност $ 0.00048546, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $DEGE е $ 0.064437, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00024863.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $DEGE има промяна от -0.50% за последния час, +33.87% за 24 часа и +33.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DegeCoin ($DEGE)

Пазарна капитализация $ 438.44K$ 438.44K $ 438.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 438.44K$ 438.44K $ 438.44K Циркулиращо предлагане 999.39M 999.39M 999.39M Общо предлагане 999,393,681.587852 999,393,681.587852 999,393,681.587852

Текущата пазарна капитализация на DegeCoin е $ 438.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $DEGE е 999.39M, като общото предлагане е 999393681.587852. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 438.44K.