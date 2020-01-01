Токеномика на DEGA (DEGA) Открийте ключова информация за DEGA (DEGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DEGA (DEGA) What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services. Официален уебсайт: http://dega.org/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing Купете DEGA сега!

Токеномика и анализ на цената за DEGA (DEGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEGA (DEGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 132.67K $ 132.67K $ 132.67K Общо предлагане: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B Циркулиращо предлагане: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B FDV (оценка при пълна реализация): $ 498.13K $ 498.13K $ 498.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00103086 $ 0.00103086 $ 0.00103086 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001354 $ 0.00001354 $ 0.00001354 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DEGA (DEGA)

Токеномика на DEGA (DEGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DEGA (DEGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEGA, разгледайте цената в реално време на токените DEGA!

Прогноза за цената за DEGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEGA? Нашата страница за прогноза за цената DEGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEGA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!