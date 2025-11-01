Информация за цената за DeFrogs (DEFROGS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.79 24-часов нисък $ 43.57 24-часов висок 24-часов нисък $ 42.79 24-часов висок $ 43.57 Рекорд за всички времена $ 3,930.55 Най-ниска цена $ 34.07 Промяна на цената (1ч) +1.13% Промяна на цената (1д) +0.19% Промяна на цената (7д) -1.18%

Цената в реално време за DeFrogs (DEFROGS) е$43.32. През последните 24 часа DEFROGS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.79 до най-висока стойност $ 43.57, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEFROGS е $ 3,930.55, а най-ниската цена за всички времена е $ 34.07.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEFROGS има промяна от +1.13% за последния час, +0.19% за 24 часа и -1.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DeFrogs (DEFROGS)

Пазарна капитализация $ 431.80K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 431.80K Циркулиращо предлагане 10.00K Общо предлагане 10,000.0

Текущата пазарна капитализация на DeFrogs е $ 431.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEFROGS е 10.00K, като общото предлагане е 10000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 431.80K.