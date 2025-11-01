Информация за цената за Deflationary USD (DUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0002393 $ 0.0002393 $ 0.0002393 24-часов нисък $ 0.00030577 $ 0.00030577 $ 0.00030577 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0002393$ 0.0002393 $ 0.0002393 24-часов висок $ 0.00030577$ 0.00030577 $ 0.00030577 Рекорд за всички времена $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Най-ниска цена $ 0.00014097$ 0.00014097 $ 0.00014097 Промяна на цената (1ч) +3.35% Промяна на цената (1д) +13.64% Промяна на цената (7д) -15.73% Промяна на цената (7д) -15.73%

Цената в реално време за Deflationary USD (DUSD) е$0.00029841. През последните 24 часа DUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0002393 до най-висока стойност $ 0.00030577, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DUSD е $ 0.00145385, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00014097.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DUSD има промяна от +3.35% за последния час, +13.64% за 24 часа и -15.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Deflationary USD (DUSD)

Пазарна капитализация $ 222.52K$ 222.52K $ 222.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 222.52K$ 222.52K $ 222.52K Циркулиращо предлагане 745.60M 745.60M 745.60M Общо предлагане 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

Текущата пазарна капитализация на Deflationary USD е $ 222.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DUSD е 745.60M, като общото предлагане е 745598929.850279. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 222.52K.