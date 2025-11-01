Информация за цената за DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 21.02 $ 21.02 $ 21.02 24-часов нисък $ 22.21 $ 22.21 $ 22.21 24-часов висок 24-часов нисък $ 21.02$ 21.02 $ 21.02 24-часов висок $ 22.21$ 22.21 $ 22.21 Рекорд за всички времена $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Най-ниска цена $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +3.14% Промяна на цената (7д) -1.88% Промяна на цената (7д) -1.88%

Цената в реално време за DeFiGeek Community Japan (TXJP) е$22.02. През последните 24 часа TXJP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 21.02 до най-висока стойност $ 22.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TXJP е $ 33.01, а най-ниската цена за всички времена е $ 20.1.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TXJP има промяна от -- за последния час, +3.14% за 24 часа и -1.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Пазарна капитализация $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Циркулиращо предлагане 210.00K 210.00K 210.00K Общо предлагане 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Текущата пазарна капитализация на DeFiGeek Community Japan е $ 4.62M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TXJP е 210.00K, като общото предлагане е 210000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.62M.