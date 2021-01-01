Токеномика на DeFido (DEFIDO) Открийте ключова информация за DeFido (DEFIDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFido (DEFIDO) DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Официален уебсайт: https://www.defido.io Купете DEFIDO сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFido (DEFIDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFido (DEFIDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 203.10K $ 203.10K $ 203.10K Общо предлагане: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Циркулиращо предлагане: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 203.10K $ 203.10K $ 203.10K Рекорд за всички времена: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00023422 $ 0.00023422 $ 0.00023422 Научете повече за цената на DeFido (DEFIDO)

Токеномика на DeFido (DEFIDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFido (DEFIDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEFIDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEFIDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEFIDO, разгледайте цената в реално време на токените DEFIDO!

Прогноза за цената за DEFIDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEFIDO? Нашата страница за прогноза за цената DEFIDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEFIDO сега!

