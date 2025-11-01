Информация за цената за Defidash (DEFIDASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01235616 $ 0.01290907 24-часов нисък $ 0.01235616 24-часов висок $ 0.01290907 Рекорд за всички времена $ 0.02970776 Най-ниска цена $ 0.01228405 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) +3.32% Промяна на цената (7д) -5.71%

Цената в реално време за Defidash (DEFIDASH) е$0.01277416. През последните 24 часа DEFIDASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01235616 до най-висока стойност $ 0.01290907, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEFIDASH е $ 0.02970776, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01228405.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEFIDASH има промяна от +0.10% за последния час, +3.32% за 24 часа и -5.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Defidash (DEFIDASH)

Пазарна капитализация $ 255.32K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 255.32K Циркулиращо предлагане 20.00M Общо предлагане 20,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Defidash е $ 255.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEFIDASH е 20.00M, като общото предлагане е 20000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 255.32K.