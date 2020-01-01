Токеномика на DeFiChain (DFI) Открийте ключова информация за DeFiChain (DFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFiChain (DFI) DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Официален уебсайт: https://defichain.com/ Купете DFI сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFiChain (DFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFiChain (DFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 893.62M $ 893.62M $ 893.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Рекорд за всички времена: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00378338 $ 0.00378338 $ 0.00378338 Текуща цена: $ 0.00590181 $ 0.00590181 $ 0.00590181 Научете повече за цената на DeFiChain (DFI)

Токеномика на DeFiChain (DFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFiChain (DFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DFI, разгледайте цената в реално време на токените DFI!

Прогноза за цената за DFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DFI? Нашата страница за прогноза за цената DFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DFI сега!

