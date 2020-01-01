Токеномика на DeFi Growth Index (DGI) Открийте ключова информация за DeFi Growth Index (DGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFi Growth Index (DGI) The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview Купете DGI сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFi Growth Index (DGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFi Growth Index (DGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 214.08K $ 214.08K $ 214.08K Общо предлагане: $ 163.13K $ 163.13K $ 163.13K Циркулиращо предлагане: $ 163.13K $ 163.13K $ 163.13K FDV (оценка при пълна реализация): $ 214.08K $ 214.08K $ 214.08K Рекорд за всички времена: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Текуща цена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Научете повече за цената на DeFi Growth Index (DGI)

Токеномика на DeFi Growth Index (DGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFi Growth Index (DGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DGI, разгледайте цената в реално време на токените DGI!

