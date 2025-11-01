Информация за цената за DeFi Dollar (USDFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997056 $ 0.997056 $ 0.997056 24-часов нисък $ 0.999316 $ 0.999316 $ 0.999316 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997056$ 0.997056 $ 0.997056 24-часов висок $ 0.999316$ 0.999316 $ 0.999316 Рекорд за всички времена $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Най-ниска цена $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.15% Промяна на цената (7д) -0.16% Промяна на цената (7д) -0.16%

Цената в реално време за DeFi Dollar (USDFI) е$0.998727. През последните 24 часа USDFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997056 до най-висока стойност $ 0.999316, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDFI е $ 1.006, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.982826.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDFI има промяна от -- за последния час, +0.15% за 24 часа и -0.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DeFi Dollar (USDFI)

Пазарна капитализация $ 467.93K$ 467.93K $ 467.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 467.93K$ 467.93K $ 467.93K Циркулиращо предлагане 468.93K 468.93K 468.93K Общо предлагане 468,927.7259565064 468,927.7259565064 468,927.7259565064

Текущата пазарна капитализация на DeFi Dollar е $ 467.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDFI е 468.93K, като общото предлагане е 468927.7259565064. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 467.93K.