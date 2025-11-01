Информация за цената за Defi Cattos (CATTOS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00017207, 24-часов висок $ 0.00020423, Рекорд за всички времена $ 0.00216791, Най-ниска цена $ 0.00017207, Промяна на цената (1ч) +0.28%, Промяна на цената (1д) -7.79%, Промяна на цената (7д) -29.41%

Цената в реално време за Defi Cattos (CATTOS) е$0.00018814. През последните 24 часа CATTOS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00017207 до най-висока стойност $ 0.00020423, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CATTOS е $ 0.00216791, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00017207.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CATTOS има промяна от +0.28% за последния час, -7.79% за 24 часа и -29.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Defi Cattos (CATTOS)

Пазарна капитализация $ 188.14K, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 188.14K, Циркулиращо предлагане 1.00B, Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Defi Cattos е $ 188.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CATTOS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 188.14K.