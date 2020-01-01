Токеномика на Defender Bot (DFNDR) Открийте ключова информация за Defender Bot (DFNDR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Defender Bot (DFNDR) Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Официален уебсайт: https://defenderbot.tech Купете DFNDR сега!

Токеномика и анализ на цената за Defender Bot (DFNDR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Defender Bot (DFNDR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 224.97K $ 224.97K $ 224.97K Общо предлагане: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Циркулиращо предлагане: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 224.97K $ 224.97K $ 224.97K Рекорд за всички времена: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00204416 $ 0.00204416 $ 0.00204416 Текуща цена: $ 0.00272003 $ 0.00272003 $ 0.00272003 Научете повече за цената на Defender Bot (DFNDR)

Токеномика на Defender Bot (DFNDR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Defender Bot (DFNDR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DFNDR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DFNDR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DFNDR, разгледайте цената в реално време на токените DFNDR!

Прогноза за цената за DFNDR Искате ли да знаете какъв път може да поеме DFNDR? Нашата страница за прогноза за цената DFNDR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DFNDR сега!

