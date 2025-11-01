Информация за цената за DeFAI (DEFAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007347 $ 0.00007347 $ 0.00007347 24-часов нисък $ 0.00007972 $ 0.00007972 $ 0.00007972 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007347$ 0.00007347 $ 0.00007347 24-часов висок $ 0.00007972$ 0.00007972 $ 0.00007972 Рекорд за всички времена $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 Най-ниска цена $ 0.00006045$ 0.00006045 $ 0.00006045 Промяна на цената (1ч) +1.14% Промяна на цената (1д) +7.43% Промяна на цената (7д) +25.85% Промяна на цената (7д) +25.85%

Цената в реално време за DeFAI (DEFAI) е$0.00007896. През последните 24 часа DEFAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007347 до най-висока стойност $ 0.00007972, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEFAI е $ 0.00974805, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006045.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEFAI има промяна от +1.14% за последния час, +7.43% за 24 часа и +25.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DeFAI (DEFAI)

Пазарна капитализация $ 73.05K$ 73.05K $ 73.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 78.80K$ 78.80K $ 78.80K Циркулиращо предлагане 927.05M 927.05M 927.05M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DeFAI е $ 73.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEFAI е 927.05M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 78.80K.