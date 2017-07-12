Токеномика на DeepOnion (ONION) Открийте ключова информация за DeepOnion (ONION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeepOnion (ONION) "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Официален уебсайт: https://deeponion.org Купете ONION сега!

Токеномика и анализ на цената за DeepOnion (ONION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeepOnion (ONION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Текуща цена: $ 0.02149917 $ 0.02149917 $ 0.02149917 Научете повече за цената на DeepOnion (ONION)

Токеномика на DeepOnion (ONION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeepOnion (ONION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONION, разгледайте цената в реално време на токените ONION!

