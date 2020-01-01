Токеномика на Deep Worm (WORM) Открийте ключова информация за Deep Worm (WORM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Deep Worm (WORM) Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Официален уебсайт: https://www.deep-worm.com/

Токеномика и анализ на цената за Deep Worm (WORM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deep Worm (WORM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 156.76K $ 156.76K $ 156.76K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 156.76K $ 156.76K $ 156.76K Рекорд за всички времена: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00009286 $ 0.00009286 $ 0.00009286 Текуща цена: $ 0.00015679 $ 0.00015679 $ 0.00015679 Научете повече за цената на Deep Worm (WORM)

Токеномика на Deep Worm (WORM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deep Worm (WORM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WORM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WORM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WORM, разгледайте цената в реално време на токените WORM!

Прогноза за цената за WORM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WORM? Нашата страница за прогноза за цената WORM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

