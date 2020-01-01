Токеномика на Deep Whales AI (DEEPAI) Открийте ключова информация за Deep Whales AI (DEEPAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.

Токеномика и анализ на цената за Deep Whales AI (DEEPAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deep Whales AI (DEEPAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Рекорд за всички времена: $ 0.02594765 $ 0.02594765 $ 0.02594765 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00317829 $ 0.00317829 $ 0.00317829 Текуща цена: $ 0.0102872 $ 0.0102872 $ 0.0102872 Научете повече за цената на Deep Whales AI (DEEPAI)

Токеномика на Deep Whales AI (DEEPAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deep Whales AI (DEEPAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEEPAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEEPAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEEPAI, разгледайте цената в реално време на токените DEEPAI!

