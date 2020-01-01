Токеномика на Deep Fried Memes (FRIED) Открийте ключова информация за Deep Fried Memes (FRIED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Deep Fried Memes (FRIED) Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Официален уебсайт: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Купете FRIED сега!

Токеномика и анализ на цената за Deep Fried Memes (FRIED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deep Fried Memes (FRIED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Общо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Циркулиращо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Deep Fried Memes (FRIED)

Токеномика на Deep Fried Memes (FRIED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deep Fried Memes (FRIED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRIED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRIED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRIED, разгледайте цената в реално време на токените FRIED!

Прогноза за цената за FRIED Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRIED? Нашата страница за прогноза за цената FRIED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRIED сега!

