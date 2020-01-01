Токеномика на Dedium (DEDI) Открийте ключова информация за Dedium (DEDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dedium (DEDI) Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Официален уебсайт: https://dedium.io/ Бяла книга: https://dedium.io/whitepaper.pdf Купете DEDI сега!

Токеномика и анализ на цената за Dedium (DEDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dedium (DEDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Рекорд за всички времена: $ 0.12706 $ 0.12706 $ 0.12706 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01502524 $ 0.01502524 $ 0.01502524 Текуща цена: $ 0.02317985 $ 0.02317985 $ 0.02317985 Научете повече за цената на Dedium (DEDI)

Токеномика на Dedium (DEDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dedium (DEDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEDI, разгледайте цената в реално време на токените DEDI!

Прогноза за цената за DEDI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEDI? Нашата страница за прогноза за цената DEDI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEDI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!