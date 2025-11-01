Информация за цената за Dechat (DECHAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00318701 $ 0.00318701 $ 0.00318701 24-часов нисък $ 0.00329635 $ 0.00329635 $ 0.00329635 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00318701$ 0.00318701 $ 0.00318701 24-часов висок $ 0.00329635$ 0.00329635 $ 0.00329635 Рекорд за всички времена $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Най-ниска цена $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -2.68% Промяна на цената (7д) +5.94% Промяна на цената (7д) +5.94%

Цената в реално време за Dechat (DECHAT) е$0.00319451. През последните 24 часа DECHAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00318701 до най-висока стойност $ 0.00329635, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DECHAT е $ 8.15, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00150656.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DECHAT има промяна от +0.07% за последния час, -2.68% за 24 часа и +5.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dechat (DECHAT)

Пазарна капитализация $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 79.83K$ 79.83K $ 79.83K Циркулиращо предлагане 3.70M 3.70M 3.70M Общо предлагане 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dechat е $ 11.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DECHAT е 3.70M, като общото предлагане е 25000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 79.83K.