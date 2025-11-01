Информация за цената за Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0054863$ 0.0054863 $ 0.0054863 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +0.84% Промяна на цената (7д) -5.24% Промяна на цената (7д) -5.24%

Цената в реално време за Decentralized Retirement Account (DRA) е--. През последните 24 часа DRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRA е $ 0.0054863, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRA има промяна от 0.00% за последния час, +0.84% за 24 часа и -5.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Decentralized Retirement Account (DRA)

Пазарна капитализация $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K Циркулиращо предлагане 999.44M 999.44M 999.44M Общо предлагане 999,439,617.865529 999,439,617.865529 999,439,617.865529

Текущата пазарна капитализация на Decentralized Retirement Account е $ 23.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRA е 999.44M, като общото предлагане е 999439617.865529. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.35K.