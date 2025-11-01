БорсаDEX+
Цената в реално време на Decentralized Gaming Network днес е 0.00008718 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DGN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DGN в MEXC сега.

Повече за DGN

DGNценова информация

Какво представлява DGN

Официален уебсайт на DGN

Токеномика на DGN

DGN ценова прогноза

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
Decentralized Gaming Network (DGN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:20:29 (UTC+8)

Информация за цената за Decentralized Gaming Network (DGN) (USD)

Цената в реално време за Decentralized Gaming Network (DGN) е$0.00008718. През последните 24 часа DGN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007383 до най-висока стойност $ 0.00056694, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DGN е $ 0.00738296, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007383.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DGN има промяна от +0.21% за последния час, -84.62% за 24 часа и -86.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Decentralized Gaming Network (DGN)

Текущата пазарна капитализация на Decentralized Gaming Network е $ 8.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DGN е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.72K.

История на цените за Decentralized Gaming Network (DGN) USD

През днешния ден промяната в цената на Decentralized Gaming Network към USD беше $ -0.000479765422970456.
През последните 30 дни промяната в цената на Decentralized Gaming Network към USD беше $ -0.0000833616.
През последните 60 дни промяната в цената на Decentralized Gaming Network към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Decentralized Gaming Network към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000479765422970456-84.62%
30 дни$ -0.0000833616-95.62%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Decentralized Gaming Network (DGN)

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Decentralized Gaming Network (DGN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Decentralized Gaming Network (USD)

Колко ще струва Decentralized Gaming Network (DGN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Decentralized Gaming Network (DGN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Decentralized Gaming Network.

Проверете прогнозата за цената за Decentralized Gaming Network сега!

Токеномика на Decentralized Gaming Network (DGN)

Разбирането на токеномиката на Decentralized Gaming Network (DGN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DGN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Decentralized Gaming Network (DGN)

Колко струва Decentralized Gaming Network (DGN) днес?
Цената в реално време на DGN в USD е 0.00008718 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DGN към USD?
Текущата цена на DGN към USD е $ 0.00008718. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Decentralized Gaming Network?
Пазарната капитализация за DGN е $ 8.72K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DGN?
Циркулиращото предлагане на DGN е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DGN?
DGN постигна ATH цена от 0.00738296 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DGN?
DGN достигна ATL цена от 0.00007383 USD.
Какъв е обемът на търговията на DGN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DGN е -- USD.
Ще се повиши ли DGN тази година?
DGN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DGN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Decentralized Gaming Network (DGN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

