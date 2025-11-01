Информация за цената за Decentralized Gaming Network (DGN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007383 $ 0.00007383 $ 0.00007383 24-часов нисък $ 0.00056694 $ 0.00056694 $ 0.00056694 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007383$ 0.00007383 $ 0.00007383 24-часов висок $ 0.00056694$ 0.00056694 $ 0.00056694 Рекорд за всички времена $ 0.00738296$ 0.00738296 $ 0.00738296 Най-ниска цена $ 0.00007383$ 0.00007383 $ 0.00007383 Промяна на цената (1ч) +0.21% Промяна на цената (1д) -84.62% Промяна на цената (7д) -86.32% Промяна на цената (7д) -86.32%

Цената в реално време за Decentralized Gaming Network (DGN) е$0.00008718. През последните 24 часа DGN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007383 до най-висока стойност $ 0.00056694, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DGN е $ 0.00738296, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007383.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DGN има промяна от +0.21% за последния час, -84.62% за 24 часа и -86.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Decentralized Gaming Network (DGN)

Пазарна капитализация $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Decentralized Gaming Network е $ 8.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DGN е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.72K.