Токеномика на Decentralized AI Organization (DAIO) Открийте ключова информация за Decentralized AI Organization (DAIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Decentralized AI Organization (DAIO) The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Официален уебсайт: https://daio.world/ Бяла книга: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Купете DAIO сега!

Токеномика и анализ на цената за Decentralized AI Organization (DAIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Decentralized AI Organization (DAIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Общо предлагане: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Циркулиращо предлагане: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00028065 $ 0.00028065 $ 0.00028065 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Decentralized AI Organization (DAIO)

Токеномика на Decentralized AI Organization (DAIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Decentralized AI Organization (DAIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAIO, разгледайте цената в реално време на токените DAIO!

Прогноза за цената за DAIO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAIO? Нашата страница за прогноза за цената DAIO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DAIO сега!

