Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Decentral Mining Protocol днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DMP в MEXC сега.

Повече за DMP

DMPценова информация

Какво представлява DMP

Официален уебсайт на DMP

Токеномика на DMP

DMP ценова прогноза

Decentral Mining Protocol Лого

Decentral Mining Protocol цена (DMP)

Не се намира в списъка

1 DMP към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:33 (UTC+8)

Информация за цената за Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.80%

+0.80%

Цената в реално време за Decentral Mining Protocol (DMP) е--. През последните 24 часа DMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DMP е $ 0.00156132, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DMP има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Decentral Mining Protocol (DMP)

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Decentral Mining Protocol е $ 18.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DMP е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.00K.

История на цените за Decentral Mining Protocol (DMP) USD

През днешния ден промяната в цената на Decentral Mining Protocol към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Decentral Mining Protocol към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Decentral Mining Protocol към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Decentral Mining Protocol към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-1.62%
60 дни$ 0-10.76%
90 дни$ 0--

Какво е Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

Decentral Mining Protocol (DMP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Decentral Mining Protocol (USD)

Колко ще струва Decentral Mining Protocol (DMP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Decentral Mining Protocol (DMP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Decentral Mining Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Decentral Mining Protocol сега!

DMP към местни валути

Токеномика на Decentral Mining Protocol (DMP)

Разбирането на токеномиката на Decentral Mining Protocol (DMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DMP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Decentral Mining Protocol (DMP)

Колко струва Decentral Mining Protocol (DMP) днес?
Цената в реално време на DMP в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DMP към USD?
Текущата цена на DMP към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Decentral Mining Protocol?
Пазарната капитализация за DMP е $ 18.00K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DMP?
Циркулиращото предлагане на DMP е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DMP?
DMP постигна ATH цена от 0.00156132 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DMP?
DMP достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на DMP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DMP е -- USD.
Ще се повиши ли DMP тази година?
DMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DMP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Decentral Mining Protocol (DMP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

