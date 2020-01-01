Токеномика на Decentral Games ICE (ICE) Открийте ключова информация за Decentral Games ICE (ICE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Decentral Games ICE (ICE) ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Официален уебсайт: https://decentral.games/ref/287e180a Бяла книга: https://docs.decentral.games/ Купете ICE сега!

Токеномика и анализ на цената за Decentral Games ICE (ICE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Decentral Games ICE (ICE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.66K $ 97.66K $ 97.66K Общо предлагане: $ 226.66M $ 226.66M $ 226.66M Циркулиращо предлагане: $ 225.67M $ 225.67M $ 225.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 98.09K $ 98.09K $ 98.09K Рекорд за всички времена: $ 0.301699 $ 0.301699 $ 0.301699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00043275 $ 0.00043275 $ 0.00043275 Научете повече за цената на Decentral Games ICE (ICE)

Токеномика на Decentral Games ICE (ICE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Decentral Games ICE (ICE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICE, разгледайте цената в реално време на токените ICE!

Прогноза за цената за ICE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICE? Нашата страница за прогноза за цената ICE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!