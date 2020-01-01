Токеномика на DeathRoad (DRACE) Открийте ключова информация за DeathRoad (DRACE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeathRoad (DRACE) Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players. Официален уебсайт: https://deathroad.io/ Купете DRACE сега!

Токеномика и анализ на цената за DeathRoad (DRACE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeathRoad (DRACE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 411.89 $ 411.89 $ 411.89 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 52.16M $ 52.16M $ 52.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.90K $ 7.90K $ 7.90K Рекорд за всички времена: $ 0.424151 $ 0.424151 $ 0.424151 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DeathRoad (DRACE)

Токеномика на DeathRoad (DRACE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeathRoad (DRACE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRACE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRACE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRACE, разгледайте цената в реално време на токените DRACE!

Прогноза за цената за DRACE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DRACE? Нашата страница за прогноза за цената DRACE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DRACE сега!

