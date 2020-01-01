Токеномика на DCA420 Meme Index (DCA) Открийте ключова информация за DCA420 Meme Index (DCA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DCA420 Meme Index (DCA) $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Официален уебсайт: https://dca420.com Купете DCA сега!

Токеномика и анализ на цената за DCA420 Meme Index (DCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DCA420 Meme Index (DCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Общо предлагане: $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M Циркулиращо предлагане: $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Рекорд за всички времена: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DCA420 Meme Index (DCA)

Токеномика на DCA420 Meme Index (DCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DCA420 Meme Index (DCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCA, разгледайте цената в реално време на токените DCA!

Прогноза за цената за DCA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCA? Нашата страница за прогноза за цената DCA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DCA сега!

