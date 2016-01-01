Токеномика на Dawn Protocol (DAWN) Открийте ключова информация за Dawn Protocol (DAWN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dawn Protocol (DAWN) Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. Официален уебсайт: https://dawn.org/

Токеномика и анализ на цената за Dawn Protocol (DAWN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dawn Protocol (DAWN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.56K Общо предлагане: $ 76.59M Циркулиращо предлагане: $ 74.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.75K Рекорд за всички времена: $ 9.63 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00102819

Токеномика на Dawn Protocol (DAWN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dawn Protocol (DAWN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAWN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAWN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAWN, разгледайте цената в реално време на токените DAWN!

Прогноза за цената за DAWN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAWN? Нашата страница за прогноза за цената DAWN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

