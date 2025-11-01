БорсаDEX+
Цената в реално време на Dawn днес е 0.00000619 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DAWN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DAWN в MEXC сега.

Повече за DAWN

DAWNценова информация

Какво представлява DAWN

Бяла книга DAWN

Официален уебсайт на DAWN

Токеномика на DAWN

DAWN ценова прогноза

Dawn Лого

Dawn цена (DAWN)

Не се намира в списъка

1 DAWN към USD - цена в реално време:

0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Dawn (DAWN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:26 (UTC+8)

Информация за цената за Dawn (DAWN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-5.59%

-5.59%

Цената в реално време за Dawn (DAWN) е$0.00000619. През последните 24 часа DAWN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DAWN е $ 0.00025394, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000616.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DAWN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -5.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dawn (DAWN)

Текущата пазарна капитализация на Dawn е $ 6.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DAWN е 970.77M, като общото предлагане е 999568366.16483. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.19K.

История на цените за Dawn (DAWN) USD

През днешния ден промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ -0.0000032547.
През последните 60 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000032547-52.58%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Dawn (USD)

Колко ще струва Dawn (DAWN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dawn (DAWN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dawn.

Проверете прогнозата за цената за Dawn сега!

DAWN към местни валути

Токеномика на Dawn (DAWN)

Разбирането на токеномиката на Dawn (DAWN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DAWN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dawn (DAWN)

Колко струва Dawn (DAWN) днес?
Цената в реално време на DAWN в USD е 0.00000619 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DAWN към USD?
Текущата цена на DAWN към USD е $ 0.00000619. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dawn?
Пазарната капитализация за DAWN е $ 6.01K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DAWN?
Циркулиращото предлагане на DAWN е 970.77M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DAWN?
DAWN постигна ATH цена от 0.00025394 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DAWN?
DAWN достигна ATL цена от 0.00000616 USD.
Какъв е обемът на търговията на DAWN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DAWN е -- USD.
Ще се повиши ли DAWN тази година?
DAWN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DAWN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Dawn (DAWN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

