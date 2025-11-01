Текущата пазарна капитализация на Dawn е $ 6.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DAWN е 970.77M, като общото предлагане е 999568366.16483. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.19K.

Цената в реално време за Dawn (DAWN) е$0.00000619. През последните 24 часа DAWN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DAWN е $ 0.00025394, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000616.

История на цените за Dawn (DAWN) USD

През днешния ден промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ -0.0000032547.

През последните 60 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на Dawn към USD беше $ 0.