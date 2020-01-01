Токеномика на Data Lake (LAKE) Открийте ключова информация за Data Lake (LAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Официален уебсайт: https://data-lake.co Бяла книга: https://data-lake.co/whitepaper Купете LAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за Data Lake (LAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Data Lake (LAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Рекорд за всички времена: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00141693 $ 0.00141693 $ 0.00141693 Научете повече за цената на Data Lake (LAKE)

Токеномика на Data Lake (LAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Data Lake (LAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAKE, разгледайте цената в реално време на токените LAKE!

Прогноза за цената за LAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAKE? Нашата страница за прогноза за цената LAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAKE сега!

