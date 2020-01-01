Токеномика на DaTa eXchange DTX (DTX) Открийте ключова информация за DaTa eXchange DTX (DTX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DaTa eXchange DTX (DTX) As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Официален уебсайт: https://databrokerdao.com Купете DTX сега!

Токеномика и анализ на цената за DaTa eXchange DTX (DTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DaTa eXchange DTX (DTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 107.61K $ 107.61K $ 107.61K Общо предлагане: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Циркулиращо предлагане: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 107.61K $ 107.61K $ 107.61K Рекорд за всички времена: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00047827 $ 0.00047827 $ 0.00047827 Научете повече за цената на DaTa eXchange DTX (DTX)

Токеномика на DaTa eXchange DTX (DTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DaTa eXchange DTX (DTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DTX, разгледайте цената в реално време на токените DTX!

Прогноза за цената за DTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме DTX? Нашата страница за прогноза за цената DTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DTX сега!

