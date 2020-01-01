Токеномика на Dat Boi (DATBOI) Открийте ключова информация за Dat Boi (DATBOI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dat Boi (DATBOI) Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Официален уебсайт: https://herecomedatboi.net/ Купете DATBOI сега!

Токеномика и анализ на цената за Dat Boi (DATBOI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dat Boi (DATBOI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K Рекорд за всички времена: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 Текуща цена: $ 0.00017561 $ 0.00017561 $ 0.00017561 Научете повече за цената на Dat Boi (DATBOI)

Токеномика на Dat Boi (DATBOI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dat Boi (DATBOI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DATBOI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DATBOI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DATBOI, разгледайте цената в реално време на токените DATBOI!

Прогноза за цената за DATBOI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DATBOI? Нашата страница за прогноза за цената DATBOI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DATBOI сега!

