Токеномика на Dastra Network (DAN) Открийте ключова информация за Dastra Network (DAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Dastra Network (DAN) Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Официален уебсайт: https://dastra.network/ Бяла книга: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf Купете DAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Dastra Network (DAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dastra Network (DAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Общо предлагане: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Циркулиращо предлагане: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Рекорд за всички времена: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597

Токеномика на Dastra Network (DAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dastra Network (DAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAN, разгледайте цената в реално време на токените DAN!

Прогноза за цената за DAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAN? Нашата страница за прогноза за цената DAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DAN сега!

