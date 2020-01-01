Токеномика на Dash Diamond (DASHD) Открийте ключова информация за Dash Diamond (DASHD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dash Diamond (DASHD) Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Официален уебсайт: https://dashdiamond.net/ Бяла книга: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купете DASHD сега!

Токеномика и анализ на цената за Dash Diamond (DASHD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dash Diamond (DASHD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 510.57K $ 510.57K $ 510.57K Общо предлагане: $ 452.08M $ 452.08M $ 452.08M Циркулиращо предлагане: $ 452.08M $ 452.08M $ 452.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 510.59K $ 510.59K $ 510.59K Рекорд за всички времена: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00112944 $ 0.00112944 $ 0.00112944 Научете повече за цената на Dash Diamond (DASHD)

Токеномика на Dash Diamond (DASHD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dash Diamond (DASHD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DASHD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DASHD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DASHD, разгледайте цената в реално време на токените DASHD!

