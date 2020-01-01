Токеномика на Darwinia Commitment (KTON) Открийте ключова информация за Darwinia Commitment (KTON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Darwinia Commitment (KTON) KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Официален уебсайт: https://darwinia.network/ Купете KTON сега!

Токеномика и анализ на цената за Darwinia Commitment (KTON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Darwinia Commitment (KTON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 516.53K $ 516.53K $ 516.53K Общо предлагане: $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K Циркулиращо предлагане: $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K FDV (оценка при пълна реализация): $ 516.53K $ 516.53K $ 516.53K Рекорд за всички времена: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Текуща цена: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 Научете повече за цената на Darwinia Commitment (KTON)

Токеномика на Darwinia Commitment (KTON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Darwinia Commitment (KTON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KTON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KTON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KTON, разгледайте цената в реално време на токените KTON!

Прогноза за цената за KTON Искате ли да знаете какъв път може да поеме KTON? Нашата страница за прогноза за цената KTON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KTON сега!

