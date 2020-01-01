Токеномика на DarkPino (DPINO) Открийте ключова информация за DarkPino (DPINO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DarkPino (DPINO) We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). Официален уебсайт: https://darkpino.xyz/ Купете DPINO сега!

Токеномика и анализ на цената за DarkPino (DPINO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DarkPino (DPINO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Рекорд за всички времена: $ 0.01160191 $ 0.01160191 $ 0.01160191 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00277328 $ 0.00277328 $ 0.00277328 Текуща цена: $ 0.00897923 $ 0.00897923 $ 0.00897923 Научете повече за цената на DarkPino (DPINO)

Токеномика на DarkPino (DPINO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DarkPino (DPINO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DPINO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DPINO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DPINO, разгледайте цената в реално време на токените DPINO!

Прогноза за цената за DPINO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DPINO? Нашата страница за прогноза за цената DPINO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DPINO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!