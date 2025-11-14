Токеномика на DarkAni Grok Companion (DARKANI) Открийте ключова информация за DarkAni Grok Companion (DARKANI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за DarkAni Grok Companion (DARKANI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DarkAni Grok Companion (DARKANI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.27K Общо предлагане: $ 999.36M Циркулиращо предлагане: $ 999.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.27K Рекорд за всички времена: $ 0.00005604 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000423 Текуща цена: $ 0.00000427

Информация за DarkAni Grok Companion (DARKANI) Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1958553912086057399

Токеномика на DarkAni Grok Companion (DARKANI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DarkAni Grok Companion (DARKANI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DARKANI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DARKANI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DARKANI, разгледайте цената в реално време на токените DARKANI!

Прогноза за цената за DARKANI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DARKANI? Нашата страница за прогноза за цената DARKANI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DARKANI сега!

