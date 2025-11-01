БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на DarkAni Grok Companion днес е 0.00000555 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DARKANI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DARKANI в MEXC сега.Цената в реално време на DarkAni Grok Companion днес е 0.00000555 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DARKANI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DARKANI в MEXC сега.

Повече за DARKANI

DARKANIценова информация

Какво представлява DARKANI

Официален уебсайт на DARKANI

Токеномика на DARKANI

DARKANI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

DarkAni Grok Companion Лого

DarkAni Grok Companion цена (DARKANI)

Не се намира в списъка

1 DARKANI към USD - цена в реално време:

--
----
+1.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
DarkAni Grok Companion (DARKANI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:12 (UTC+8)

Информация за цената за DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546
24-часов нисък
$ 0.00000555
$ 0.00000555$ 0.00000555
24-часов висок

$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546

$ 0.00000555
$ 0.00000555$ 0.00000555

$ 0.00005604
$ 0.00005604$ 0.00005604

$ 0.00000507
$ 0.00000507$ 0.00000507

--

+1.28%

+5.63%

+5.63%

Цената в реално време за DarkAni Grok Companion (DARKANI) е$0.00000555. През последните 24 часа DARKANI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000546 до най-висока стойност $ 0.00000555, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DARKANI е $ 0.00005604, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000507.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DARKANI има промяна от -- за последния час, +1.28% за 24 часа и +5.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DarkAni Grok Companion (DARKANI)

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

--
----

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

999.44M
999.44M 999.44M

999,436,983.290796
999,436,983.290796 999,436,983.290796

Текущата пазарна капитализация на DarkAni Grok Companion е $ 5.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DARKANI е 999.44M, като общото предлагане е 999436983.290796. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.55K.

История на цените за DarkAni Grok Companion (DARKANI) USD

През днешния ден промяната в цената на DarkAni Grok Companion към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на DarkAni Grok Companion към USD беше $ -0.0000007838.
През последните 60 дни промяната в цената на DarkAni Grok Companion към USD беше $ -0.0000032413.
През последните 90 дни промяната в цената на DarkAni Grok Companion към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.28%
30 дни$ -0.0000007838-14.12%
60 дни$ -0.0000032413-58.40%
90 дни$ 0--

Какво е DarkAni Grok Companion (DARKANI)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

DarkAni Grok Companion (DARKANI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за DarkAni Grok Companion (USD)

Колко ще струва DarkAni Grok Companion (DARKANI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DarkAni Grok Companion (DARKANI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DarkAni Grok Companion.

Проверете прогнозата за цената за DarkAni Grok Companion сега!

DARKANI към местни валути

Токеномика на DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Разбирането на токеномиката на DarkAni Grok Companion (DARKANI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DARKANI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Колко струва DarkAni Grok Companion (DARKANI) днес?
Цената в реално време на DARKANI в USD е 0.00000555 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DARKANI към USD?
Текущата цена на DARKANI към USD е $ 0.00000555. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DarkAni Grok Companion?
Пазарната капитализация за DARKANI е $ 5.55K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DARKANI?
Циркулиращото предлагане на DARKANI е 999.44M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DARKANI?
DARKANI постигна ATH цена от 0.00005604 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DARKANI?
DARKANI достигна ATL цена от 0.00000507 USD.
Какъв е обемът на търговията на DARKANI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DARKANI е -- USD.
Ще се повиши ли DARKANI тази година?
DARKANI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DARKANI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:07:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,584.50
$109,584.50$109,584.50

-0.57%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.65
$3,864.65$3,864.65

+0.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02840
$0.02840$0.02840

-11.74%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.64
$187.64$187.64

-0.27%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.65
$3,864.65$3,864.65

+0.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,584.50
$109,584.50$109,584.50

-0.57%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.64
$187.64$187.64

-0.27%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5186
$2.5186$2.5186

-0.21%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.85
$1,088.85$1,088.85

+0.41%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09699
$0.09699$0.09699

+869.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000518
$0.000518$0.000518

+159.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000125
$0.00000125$0.00000125

+95.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8053
$0.8053$0.8053

+56.46%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%