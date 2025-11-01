Информация за цената за DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000546 $ 0.00000546 $ 0.00000546 24-часов нисък $ 0.00000555 $ 0.00000555 $ 0.00000555 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000546$ 0.00000546 $ 0.00000546 24-часов висок $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Рекорд за всички времена $ 0.00005604$ 0.00005604 $ 0.00005604 Най-ниска цена $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.28% Промяна на цената (7д) +5.63% Промяна на цената (7д) +5.63%

Цената в реално време за DarkAni Grok Companion (DARKANI) е$0.00000555. През последните 24 часа DARKANI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000546 до най-висока стойност $ 0.00000555, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DARKANI е $ 0.00005604, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000507.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DARKANI има промяна от -- за последния час, +1.28% за 24 часа и +5.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Пазарна капитализация $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Циркулиращо предлагане 999.44M 999.44M 999.44M Общо предлагане 999,436,983.290796 999,436,983.290796 999,436,983.290796

Текущата пазарна капитализация на DarkAni Grok Companion е $ 5.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DARKANI е 999.44M, като общото предлагане е 999436983.290796. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.55K.