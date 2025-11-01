Информация за цената за dark money (DUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000572 $ 0.00000572 $ 0.00000572 24-часов нисък $ 0.00000593 $ 0.00000593 $ 0.00000593 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000572$ 0.00000572 $ 0.00000572 24-часов висок $ 0.00000593$ 0.00000593 $ 0.00000593 Рекорд за всички времена $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Най-ниска цена $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +1.96% Промяна на цената (7д) -2.74% Промяна на цената (7д) -2.74%

Цената в реално време за dark money (DUSD) е$0.00000589. През последните 24 часа DUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000572 до най-висока стойност $ 0.00000593, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DUSD е $ 0.00043282, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000562.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DUSD има промяна от +0.53% за последния час, +1.96% за 24 часа и -2.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за dark money (DUSD)

Пазарна капитализация $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Циркулиращо предлагане 999.35M 999.35M 999.35M Общо предлагане 999,350,333.272535 999,350,333.272535 999,350,333.272535

Текущата пазарна капитализация на dark money е $ 5.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DUSD е 999.35M, като общото предлагане е 999350333.272535. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.89K.