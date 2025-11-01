Информация за цената за Dark Cheems (TOTAKEKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.26% Промяна на цената (1д) +2.38% Промяна на цената (7д) -1.06% Промяна на цената (7д) -1.06%

Цената в реално време за Dark Cheems (TOTAKEKE) е--. През последните 24 часа TOTAKEKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOTAKEKE е $ 0.01529702, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOTAKEKE има промяна от +0.26% за последния час, +2.38% за 24 часа и -1.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dark Cheems (TOTAKEKE)

Пазарна капитализация $ 591.29K$ 591.29K $ 591.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 591.29K$ 591.29K $ 591.29K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dark Cheems е $ 591.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOTAKEKE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 591.29K.