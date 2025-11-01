Информация за цената за DAOBase (BEE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02444257 $ 0.02444257 $ 0.02444257 24-часов нисък $ 0.02444327 $ 0.02444327 $ 0.02444327 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02444257$ 0.02444257 $ 0.02444257 24-часов висок $ 0.02444327$ 0.02444327 $ 0.02444327 Рекорд за всички времена $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Най-ниска цена $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) +22.82% Промяна на цената (7д) +22.82%

Цената в реално време за DAOBase (BEE) е$0.02444257. През последните 24 часа BEE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02444257 до най-висока стойност $ 0.02444327, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEE е $ 0.119035, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00840027.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEE има промяна от 0.00% за последния час, -0.00% за 24 часа и +22.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DAOBase (BEE)

Пазарна капитализация $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.44M$ 24.44M $ 24.44M Циркулиращо предлагане 55.00M 55.00M 55.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DAOBase е $ 1.34M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEE е 55.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.44M.