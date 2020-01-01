Токеномика на Dank Memes (DANK) Открийте ключова информация за Dank Memes (DANK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dank Memes (DANK) Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Официален уебсайт: https://www.dankmemesonsol.net/ Купете DANK сега!

Токеномика и анализ на цената за Dank Memes (DANK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dank Memes (DANK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Общо предлагане: $ 975.66M $ 975.66M $ 975.66M Циркулиращо предлагане: $ 975.66M $ 975.66M $ 975.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Рекорд за всички времена: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0012538 $ 0.0012538 $ 0.0012538 Научете повече за цената на Dank Memes (DANK)

Токеномика на Dank Memes (DANK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dank Memes (DANK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DANK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DANK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DANK, разгледайте цената в реално време на токените DANK!

