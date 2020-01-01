Токеномика на Dank Frog (DANK) Открийте ключова информация за Dank Frog (DANK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dank Frog (DANK) Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain. Официален уебсайт: https://dankfrogcto.com/ Купете DANK сега!

Токеномика и анализ на цената за Dank Frog (DANK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dank Frog (DANK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Общо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Циркулиращо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Рекорд за всички времена: $ 0.00019623 $ 0.00019623 $ 0.00019623 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000447 $ 0.00000447 $ 0.00000447 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dank Frog (DANK)

Токеномика на Dank Frog (DANK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dank Frog (DANK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DANK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DANK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DANK, разгледайте цената в реално време на токените DANK!

Прогноза за цената за DANK Искате ли да знаете какъв път може да поеме DANK? Нашата страница за прогноза за цената DANK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DANK сега!

