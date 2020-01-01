Токеномика на dancing triangle (TRIANGLE) Открийте ключова информация за dancing triangle (TRIANGLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за dancing triangle (TRIANGLE) Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Официален уебсайт: https://dancingtriangle.vip Купете TRIANGLE сега!

Токеномика и анализ на цената за dancing triangle (TRIANGLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за dancing triangle (TRIANGLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.81K $ 135.81K $ 135.81K Общо предлагане: $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M Циркулиращо предлагане: $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 135.81K $ 135.81K $ 135.81K Рекорд за всички времена: $ 0.00468674 $ 0.00468674 $ 0.00468674 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014409 $ 0.00014409 $ 0.00014409 Научете повече за цената на dancing triangle (TRIANGLE)

Токеномика на dancing triangle (TRIANGLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на dancing triangle (TRIANGLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRIANGLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRIANGLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRIANGLE, разгледайте цената в реално време на токените TRIANGLE!

Прогноза за цената за TRIANGLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRIANGLE? Нашата страница за прогноза за цената TRIANGLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRIANGLE сега!

