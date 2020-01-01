Токеномика на DANCE MEMECOIN (DANCE) Открийте ключова информация за DANCE MEMECOIN (DANCE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DANCE MEMECOIN (DANCE) WELCOME to the PARTY! $DANCE is the CURRENCY of FUN and ENTERTAINMENT. DANCE is UNIVERSAL. Put on your shutter glasses, dance, and let's have fun and earn when others have fun. DANCE MEMECOIN is the next BIG thing in CRYPTO on the SOLANA BLOCKCHAIN. DANCE MEMECOIN plans to build CLUB 69 in the METAVERSE where you can be NAUGHTY or NICE with your VR HEADSET (development starts at $1 Billion market cap). DANCE MEMECOIN is building the BIGGEST & COOLEST MEME MERCH & MUSIC that gives back to the COMMUNITY [ buy merch + play music = charity ]. MEME MUSIC is NOW AVAILABLE on all SOCIAL MEDIA + DIGITAL PLATFORMS [ 80+ TRACKS ]. DANCE MEMECOIN has 8 BILLION tokens ONE FOR EVERYONE with no TAXES and 10% of TOTAL SUPPLY is in the PARTY POT (the wealthy witch manages the party pot) THE PARTY POT turns $DANCE into $USD to build a GROWTH FUND for more SUCCESS in both BULL or BEAR markets. $DANCE is the life of the PARTY and CURRENCY in our ECOSYSTEM driving UTILITY, ADOPTION and HIGH VOLUME. Let's shape the FUTURE of DANCE, FUN, CONNECTION & ENTERTAINMENT TOGETHER. JOIN the PARTY on TELEGRAM Официален уебсайт: https://dancememecoin.com Бяла книга: https://www.dropbox.com/scl/fi/3ooxqp1fu6d7kvr5d6xun/DANCE-MEMECOIN-WHITEPAPER.png?rlkey=1ftax73mba8ngebos8hdexn9e&st=qmx0v8jx&dl=0 Купете DANCE сега!

Токеномика и анализ на цената за DANCE MEMECOIN (DANCE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DANCE MEMECOIN (DANCE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.71K $ 1.71K $ 1.71K Общо предлагане: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Циркулиращо предлагане: $ 6.28B $ 6.28B $ 6.28B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.17K $ 2.17K $ 2.17K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DANCE MEMECOIN (DANCE)

Токеномика на DANCE MEMECOIN (DANCE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DANCE MEMECOIN (DANCE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DANCE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DANCE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DANCE, разгледайте цената в реално време на токените DANCE!

Прогноза за цената за DANCE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DANCE? Нашата страница за прогноза за цената DANCE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DANCE сега!

