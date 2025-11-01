Информация за цената за Danaher xStock (DHRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 210.4 $ 210.4 $ 210.4 24-часов нисък $ 219.07 $ 219.07 $ 219.07 24-часов висок 24-часов нисък $ 210.4$ 210.4 $ 210.4 24-часов висок $ 219.07$ 219.07 $ 219.07 Рекорд за всички времена $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Най-ниска цена $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Промяна на цената (1ч) -0.42% Промяна на цената (1д) +0.28% Промяна на цената (7д) -3.62% Промяна на цената (7д) -3.62%

Цената в реално време за Danaher xStock (DHRX) е$215.34. През последните 24 часа DHRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 210.4 до най-висока стойност $ 219.07, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DHRX е $ 230.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 180.2.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DHRX има промяна от -0.42% за последния час, +0.28% за 24 часа и -3.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Danaher xStock (DHRX)

Пазарна капитализация $ 190.81K$ 190.81K $ 190.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Циркулиращо предлагане 886.07 886.07 886.07 Общо предлагане 22,700.0 22,700.0 22,700.0

Текущата пазарна капитализация на Danaher xStock е $ 190.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DHRX е 886.07, като общото предлагане е 22700.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.89M.